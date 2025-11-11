Пермские мужчины перестают бриться, чтобы помочь детям и родителям, пострадавшим от бытового насилия

В пресс-службе фонда «Территория семьи» рассказали, что пермские заведения обменивают сделанные пожертвования (за них выдается специальный чек) на бонусы. Например, в барах «Гэтсби» и etc., ресторанах Stoke, The Hound и «Дом Третьяковой» дают коктейли, в кафе «Фаршнебельный» — чай. В «Олимпии» чек за пожертвования могут обменять на свободное посещение бассейна, а в глэмпинге «Хютте» — на парение в бане или купание в купели. Также в списке участников акции Kebab Klub, Family boutique, «Чеburek», OneDay, курорт «Усть-Качка». В честь акции бар «Гэтсби» создал собсnвенный одноименный коктейль, посвященный мужественности: он оставляет на верхней губе густые «усы», а бар etc. — коктейль «Мужской апероль». Часть выручки от продажи этих позиций заведения направят в поддержку организации «Территория семьи».

«Ежегодно в Пермском крае регистрируется свыше 1 800 случаев бытового насилия в официальных семьях. С учетом гражданских браков и ситуаций, где не привлекалась полиция, их в разы больше, — объясняют в фонде «Территория семьи».

«Небритябрь» — пермская версия всемирного движения Movember, которое появилось в 1999 году в Австралии с целью привлечь внимание к проблемам мужского здоровья и благополучия. С тех пор акции проходят по всему миру, в России идея «небритья» была подхвачена несколькими некоммерческими организациями для решения разных социальных проблем.