Пермские мужчины перестают бриться, чтобы помочь детям и родителям, пострадавшим от бытового насилия

В Пермском крае началась первая мужская благотворительная акция «Небритябрь». Собранные во средства пойдут на помощь родителям и детям, пострадавшим от бытового насилия, а также одиноким папам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, в частности, на сеть безопасных квартир и помощь психологов и юристов.

Пресс-служба благотворительного фонда «Территория семьи»

В пресс-службе фонда «Территория семьи» рассказали, что пермские заведения обменивают сделанные пожертвования (за них выдается специальный чек) на бонусы. Например, в барах «Гэтсби» и etc., ресторанах Stoke, The Hound и «Дом Третьяковой» дают коктейли, в кафе «Фаршнебельный» — чай. В «Олимпии» чек за пожертвования могут обменять на свободное посещение бассейна, а в глэмпинге «Хютте» — на парение в бане или купание в купели. Также в списке участников акции Kebab Klub, Family boutique, «Чеburek», OneDay, курорт «Усть-Качка». В честь акции бар «Гэтсби» создал собсnвенный одноименный коктейль, посвященный мужественности: он оставляет на верхней губе густые «усы», а бар etc. — коктейль «Мужской апероль». Часть выручки от продажи этих позиций заведения направят в поддержку организации «Территория семьи».

«Ежегодно в Пермском крае регистрируется свыше 1 800 случаев бытового насилия в официальных семьях. С учетом гражданских браков и ситуаций, где не привлекалась полиция, их в разы больше, — объясняют в фонде «Территория семьи».

«Небритябрь» — пермская версия всемирного движения Movember, которое появилось в 1999 году в Австралии с целью привлечь внимание к проблемам мужского здоровья и благополучия. С тех пор акции проходят по всему миру, в России идея «небритья» была подхвачена несколькими некоммерческими организациями для решения разных социальных проблем.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми запустили благотворительную акцию «Бабушкин рецепт», которая призвана помочь  одиноким пожилым людям.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

