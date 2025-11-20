Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Видео пермского режиссера монтажа получило серебро Clio Entertainment 2025, обойдя голливудские проекты «Очень странные дела» и «Любовь, Смерть и Роботы»

Видеоролик, созданный пермским режиссером монтажа Никитой Диденко, завоевал серебро на престижной премии Clio Entertainment 2025 — одной из главных мировых наград в области кино- и стриминг-рекламы. 

Кадры из видео «Красота в последовательности»
Кадры из видео «Красота в последовательности»
Кадры из видео «Красота в последовательности»

Речь о видео «Красота в последовательности» (Beauty in Sequence), которое Никита Диденко создал в одиночку, без использования нейросетей. Режиссер монтажа проанализировал кадры более 60 фильмов 2024 года, сделав из них единую визуальную композицию продолжительностью в одну минуту. Ранее мы рассказывали, что ролик «Красота в последовательности» попал в шорт-лист премии Clio Awards и получил две золотые награды в американском конкурсе видеорекламы The Telly Awards.

Теперь проект «Красота в последовательности» признан одним из лучших в категории Editing (монтаж). Его опередили только трейлер второго сезона «The Last of Us» от HBO и ролик онлайн-стриминга Hulu. Кстати, в этой же номинации были представлены работы по фильмам и сериалам «Очень странные дела», «Аркейн», «Чужой: Земля», «Любовь, Смерть и Роботы». «Это проект, сделанный на энтузиазме. Для меня особенно важно, что работа из Перми, сделанная без бюджета, смогла соревноваться с мировыми студиями и попасть в один список с HBO, Hulu и Netflix», — поделился с редакцией «Прм.Собака.ru» Никита Диденко.

Недавно мы делали большой разбор о том, что мир переживает «‎слоп-пандемию»: как может сгенерированный контент, заполонивший интернет, может повлиять на авторов.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: