Видео пермского режиссера монтажа получило серебро Clio Entertainment 2025, обойдя голливудские проекты «Очень странные дела» и «Любовь, Смерть и Роботы»

Речь о видео «Красота в последовательности» (Beauty in Sequence), которое Никита Диденко создал в одиночку, без использования нейросетей. Режиссер монтажа проанализировал кадры более 60 фильмов 2024 года, сделав из них единую визуальную композицию продолжительностью в одну минуту. Ранее мы рассказывали, что ролик «Красота в последовательности» попал в шорт-лист премии Clio Awards и получил две золотые награды в американском конкурсе видеорекламы The Telly Awards.

Теперь проект «Красота в последовательности» признан одним из лучших в категории Editing (монтаж). Его опередили только трейлер второго сезона «The Last of Us» от HBO и ролик онлайн-стриминга Hulu. Кстати, в этой же номинации были представлены работы по фильмам и сериалам «Очень странные дела», «Аркейн», «Чужой: Земля», «Любовь, Смерть и Роботы». «Это проект, сделанный на энтузиазме. Для меня особенно важно, что работа из Перми, сделанная без бюджета, смогла соревноваться с мировыми студиями и попасть в один список с HBO, Hulu и Netflix», — поделился с редакцией «Прм.Собака.ru» Никита Диденко.

