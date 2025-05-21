Видео пермского режиссера монтажа получило два золота международной премии Telly Awards 2025

В международном конкурсе в сфере видео, телевидения и цифрового контента Telly Awards, который проходит с 1979 года, участвуют сотни студий и мировых брендов, среди них — Netflix, National Geographic, Microsoft, Nike. Видео «Красота в последовательности»Никиты Диденко завоевало награду в двух номинациях: Сraft-Editing и General-Experimental & Remix. Ранее эта же работа вошла в число финалистов число финалистов премии Clio Awards 2025 года.

«Получить награду на Telly Awards — большая честь и неожиданная радость. Работа над роликом заняла несколько месяцев: я вручную собирал сцены из десятков фильмов, выстраивая их в единую монтажную линию. Приятно, что такой формат получил признание на международном уровне. Благодарю команду «Так Остро», особенно Дашу Островскую и Артура Kakora, за участие в этом эксперименте», — прокомментировал Никита Диденко свои достижения.

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