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Видео пермского режиссера попало в число финалистов премии Clio Awards 2025 года

Видео, созданное пермским режиссером Никитой Диденко, попало в список лучших международной премии Clio Awards 2025 года. Его работу признали одной из лучших в категории Film Craft (Editing) среди профессионалов.

Ролик называется «Красота в последовательности» (Beauty in Sequence). Он был опубликован впервые на YouTube-канале «Так остро!», видео для которых монтирует Никита Диденко. О том, что видео режиссера попало в шорт-лист премии, рассказал автор канала Дарья Островская. В числе номинантов также оказались видео, Netflix, Disney и Samsung.

Сам Никита Диденко говорит, что этот проект — его эксперимент с ритмом и эстетикой монтажа. В видео использовались кадры из фильмов, большинство из которых было снято в 2024 году. Режиссер проанализировал в итоге кадры из более 60 фильмов. Весь процесс монтажа занял около трех месяцев: от поиска до редактирования.

Clio Awards проходит с 1959 года, конкурс объединяет креативщиков рекламного бизнеса, дизайн-индустрии и цифрового искусства. 13 мая объявят имена победителей, которые получат Гран-при, золотые, серебряные и бронзовые статуэтки Clio.

Недавно мы рассказывали о работах пермских дизайнеров, которые попали в шорт-лист премии Design.now.

Информационный обзор редакции. 16+

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