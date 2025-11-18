Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Перми собираются устроить «матч-усач» в поддержку акции «Небритябрь»

К благотворительной акции «Небритябрь» в защиту родителей и детей, пострадавших от домашнего насилия, присоединится баскетбольный клуб «Парма». Ближайшую игру с казанским «Униксом» спортсмены намерены провести при поддержке усатых трибун болельщиков.

БК «Парма»/ВКонтакте

«Парма» собирается устроить «матч-усач» 22 ноября. Перед игрой болельщикам выдадут накладные усы, которые символизируют победу над насилием.

В пресс-службе фонда «Территория семьи», организовавшего «Небритябрь», рассказали, что генеральный директор «Пармы», легендарный игрок «Урал-Грейта» Александр Башминов вместе с командой в соцсетях клуба также призвал болельщиков участвовать в акции.

Напомним, средства с первой мужской благотворительной акции «Небритябрь» пойдут на помощь родителям и детям, пострадавшим от бытового насилия, а также одиноким папам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, в частности, на сеть безопасных квартир и помощь психологов и юристов. К ней присоединились также пермские заведения общепита, которые обменивают сделанные пожертвования (за них выдается специальный чек).

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми запустили благотворительную акцию «Бабушкин рецепт», которая призвана помочь  одиноким пожилым людям.

Информационный обзор редакции.

