В Перми запустили благотворительную акцию «Бабушкин рецепт»

Благотворительный фонд «Внуки» и гастробренд «Мама Люба» анонсировали благотворительную акцию. Ее цель — помочь одиноким пожилым людям. При покупке курника или пирожного «Уральская картошка» в бельгийском шоколаде небольшой процент будет перечисляться фонду.
Средства будут направлены на проект «Стабильная поддержка», который реализуется в городах с малым количеством социальной инфраструктуры. Благодаря этой инициативе пожилые люди получают адресную помощь и находят новые знакомства.
Акция проводится с 28 октября по 30 ноября 2025 года.
Недавно мы сообщали, что благотворительный фонд «Счастье жить» планирует создать первое в Перми инклюзивное кафе.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)