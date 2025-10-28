Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Перми запустили благотворительную акцию «Бабушкин рецепт»

Благотворительный фонд «Внуки» и гастробренд «Мама Люба» анонсировали благотворительную акцию. Ее цель — помочь одиноким пожилым людям. При покупке курника или пирожного «Уральская картошка» в бельгийском шоколаде небольшой процент будет перечисляться фонду.

Мама Люба

Средства будут направлены на проект «Стабильная поддержка», который реализуется в городах с малым количеством социальной инфраструктуры. Благодаря этой инициативе пожилые люди получают адресную помощь и находят новые знакомства. 

Акция проводится с 28 октября по 30 ноября 2025 года. 

Недавно мы сообщали, что благотворительный фонд «Счастье жить» планирует создать первое в Перми инклюзивное кафе

Информационный обзор редакции. 

