В Перми запустили благотворительную акцию «Бабушкин рецепт»

Средства будут направлены на проект «Стабильная поддержка», который реализуется в городах с малым количеством социальной инфраструктуры. Благодаря этой инициативе пожилые люди получают адресную помощь и находят новые знакомства.

Акция проводится с 28 октября по 30 ноября 2025 года.

Недавно мы сообщали, что благотворительный фонд «Счастье жить» планирует создать первое в Перми инклюзивное кафе.

Информационный обзор редакции.