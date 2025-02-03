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Количество отравившихся шаурмой выросло до 73 человек

Количество отравившихся шаурмой в Кунгуре возросло до 73 человек, среди них 25 детей. Такими данными на 3 февраля поделились в министерстве здравоохранения Пермского края.

Shutterstock

Известно, что сейчас в больницах находятся 66 человек, из которых 24 — дети. В пятницу, 30 января, пострадавших было в несколько раз меньше, речь шла о 15 отравившихся. Как сообщают в Роспотребнадзоре, у заболевших выявлен сальмонеллез. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления шаурмой в Кунгуре. Собственника кафе Shaurma-kosmos отправили на время расследования под домашний арест.

Отметим, что это не первый случай массового отравления в Пермском крае. В начале года стало известно, что в больницы попали около 60 человек, которые ели салаты в сетевой пекарне «Хлебница».

Вместе с тем глава региона Дмитрий Махонин поручил краевой администрации и минпромторгу проработать вопрос ограничения работы точек общепита в ларьках и киосках.

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