Массовое отравление шаурмой произошло в Кунгуре

В Кунгуре произошло массовое отравление шаурмой из местного кафе. По разным данным, количество пострадавших варьируется от 10 до 15, и может еще увеличиться.
Как сообщили в прокуратуре, 30 января в больницу с признаками пищевого отравления обратились местные жители, среди них были несовершеннолетние. По данным КП-Пермь, отравившиеся покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS. В причинах отравления в Кунгуре разбираются специалисты Роспотребнадзора. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В новогодние каникулы в Перми с массовым отравлением в больницы попали посетители сетевой пекарни.
Информационный обзор редакции.
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