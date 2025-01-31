Массовое отравление шаурмой произошло в Кунгуре

Как сообщили в прокуратуре, 30 января в больницу с признаками пищевого отравления обратились местные жители, среди них были несовершеннолетние. По данным КП-Пермь, отравившиеся покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS. В причинах отравления в Кунгуре разбираются специалисты Роспотребнадзора. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В новогодние каникулы в Перми с массовым отравлением в больницы попали посетители сетевой пекарни.

Информационный обзор редакции.