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Здравоохранение

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Пермяки массово отравились, поев в сетевой пекарне

Пермяки массово отравились после того, как поели готовые блюда из сетевой пекарни «Хлебница». Это произошло в конце декабря 2024 года, однако о случившемся стало известно 7 января.

На днях появились результаты лабораторных исследований, изъятых в заведении. Как сообщает «КП-Пермь», возбудитель сальмонеллеза обнаружили в сосисках, сыре, курице и грибах. По данным издания, в больницах находятся около 60 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Перми. К проверке также подключилась прокуратура. Роспотребнадзор продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование. По данным ведомства, в заведении нашли нарушения санитарного законодательства, в том числе несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря и др. Деятельность трех пекарен «Хлебница» и заготовочного цеха приостановили на 30-90 дней.

Информационный обзор редакции.

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