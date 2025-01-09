Пермяки массово отравились, поев в сетевой пекарне

На днях появились результаты лабораторных исследований, изъятых в заведении. Как сообщает «КП-Пермь», возбудитель сальмонеллеза обнаружили в сосисках, сыре, курице и грибах. По данным издания, в больницах находятся около 60 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Перми. К проверке также подключилась прокуратура. Роспотребнадзор продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование. По данным ведомства, в заведении нашли нарушения санитарного законодательства, в том числе несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря и др. Деятельность трех пекарен «Хлебница» и заготовочного цеха приостановили на 30-90 дней.

Информационный обзор редакции.