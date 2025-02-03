Работу точек общепита в киосках собираются ограничить

В Пермском крае могут ограничить работу точек общепита в ларьках и киосках. Причина — массовые отравления, которые произошли в последний месяц в регионе.
Напомним, в начале месяца стало известно о случаях кишечной инфекции после того, как пермяки поели в пекарне, а в конце месяца причиной отравления стала шаурма в Кунгуре.
После второго случая глава региона Дмитрий Махонин поручил администрации губернатора и краевому Минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания в киосках и павильонах.
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