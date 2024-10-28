Котик Крошик, за чьей историей похудения следили все, умер

Котик Крошик, прославившийся на всю страну историей своего похудения, умер. 25 октября вечером его состояние резко ухудшилось — кот начал задыхаться, и его экстренно госпитализировали.

«Мы действовали моментально — через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смоги ему помочь. Умирая, он был не один. До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи. Те врачи, которые вытягивали из лап смерти самых наших безнадежных пациентов», — рассказали в группе, посвященной Крошику. Из-за больших жировых отложений у кота датчики не могли показать состояние внутренних органов. И только после того, как он значительно похудел, почти перед самой смертью, Крошику удалось сделать УЗИ. Оно показало, что у котика было множество проблем. По предварительным данным, множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах.

Крошик был подопечным приюта «Матроскин». И собранные на его лечение деньги направят в фонд экстренной помощи, чтобы помогать другим нуждающимся котикам.

Напомним, история похудения кота Крошика из Перми привлекла внимание всей страны и даже мира. За ней следили с сентября 2024 года. Кота, откормленного до 17 кг, нашли в подвале больницы. Его вес был настолько большим, что Крошик не мог ходить. Приют «Матроскин» отправил кота в реабилитационный центр DogMas, где Крошику составили индивидуальную программу похудения с беговой дорожкой, дробным питанием и другими процедурами. За полтора месяца котику удалось сбросить 3 кг, он даже сумел запрыгнуть на диван.