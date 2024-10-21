За полтора месяца кот Крошик потерял три килограмма

Откормленный до 17 кг котик Крошик продолжает терять вес. За время своей реабилитации, которую он проходит в центре DogMas, коту удалось сбросить 3 кг.

Взвешивание 21 октября показало, что вес Крошика — 14,2 кг. Недавно Крошик смог запрыгнуть на диван. В числе его побед — залезание в гамак и на кресло-мешок.

По словам реабилитолога Екатерины Бедаковой, Крошик 2-4 раза в неделю занимается на водной беговой дорожке и продолжает питаться диетическим кормом. Она опровергла информацию, что коту ищут хозяев. «Пока он не достигнет оптимального веса и не будет здоров, домой не поедет», — объяснила врач.

История похудения Крошика заинтересовала, кажется, всю страну (и не только). До того, как стать подопечным приюта «Матроскин», он обитал в подвале больницы, где его раскормили до 17 кг. Животное из-за веса не могло даже ходить. Крошика отправили на реабилитацию: он ходит по водной беговой дорожке и сидит на диете по системе дробного питания.

Информационный обзор редакции.