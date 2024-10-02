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Раскормленного кота Крошика перевели на дробное питание

Кот Крошик станет счастливым и здоровым/ВКонтакте

Продолжаем следить за судьбой кота Крошика, которого раскормили до 17 кг, что он не мог даже ходить. Кот находится на реабилитации с сентября. За это время ему удалось сбросить уже два килограмма, а его походка стала более уверенной.

Как рассказали кураторы Крошика, сейчас его перевели на дробное кормление. Реабилитолог центра Екатерина Бедакова купила котику умную кормушку — она будет по времени выдавать небольшую порцию корма. А ранее для него нашли царский лоток, так как в стандартный котик не помещался.

Напомним, за историей похудения Крошика, которого раскормили до 17 кг, следит практически вся страна. Он даже попадал в мировые СМИ, а еще стал героем официального стикер-пака в телеграм-канале министерства экономического развития РФ.

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