Раскормленного кота Крошика перевели на дробное питание

Продолжаем следить за судьбой кота Крошика, которого раскормили до 17 кг, что он не мог даже ходить. Кот находится на реабилитации с сентября. За это время ему удалось сбросить уже два килограмма, а его походка стала более уверенной.

Как рассказали кураторы Крошика, сейчас его перевели на дробное кормление. Реабилитолог центра Екатерина Бедакова купила котику умную кормушку — она будет по времени выдавать небольшую порцию корма. А ранее для него нашли царский лоток, так как в стандартный котик не помещался.