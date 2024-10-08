Врач-реабилитолог Екатерина Бедакова говорит, что Крошик становится с каждым днем все ласковей и ласковей. А еще продолжает постепенно терять вес. Взвешивание 7 октября показало, что кот похудел до 14,8 кг.

За историей похудения Крошика следит, кажется, вся страна. До того, как стать подопечным приюта «Матроскин», он обитал в подвале больницы, где его раскормили до 17 кг. Животное из-за веса не могло даже ходить. Крошика отправили на реабилитацию: он ходить по водной беговой дорожке и сидит на диете по системе дробного питания.

Информационный обзор редакции.