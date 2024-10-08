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Новая высота: на видео сняли прыжок худеющего котика Крошика

Худеющий котик Крошик продолжает радовать своих поклонников новыми достижениями. Теперь он не только может ходить, тяжеловесу даже удалось запрыгнуть на диван. Видео покорения высоты сняли в медицинском центре DogMas, где кот проходит лечение.

Врач-реабилитолог Екатерина Бедакова говорит, что Крошик становится с каждым днем все ласковей и ласковей. А еще продолжает постепенно терять вес. Взвешивание 7 октября показало, что кот похудел до 14,8 кг.

За историей похудения Крошика следит, кажется, вся страна. До того, как стать подопечным приюта «Матроскин», он обитал в подвале больницы, где его раскормили до 17 кг. Животное из-за веса не могло даже ходить. Крошика отправили на реабилитацию: он ходить по водной беговой дорожке и сидит на диете по системе дробного питания.

Информационный обзор редакции.

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