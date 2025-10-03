Посвященный трогонтериевому слону журнал вошел в шорт-лист национальной премии книжного дизайна

По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, в журнале «Прислонись» собрано все самое важное для тех, кто работает над проектом «Трогонтериевый слон»: сложности и радости полевых сезонов на Оханском местонахождении, кропотливость камеральной обработки материалов, маленькие секреты большой экспедиции, личные впечатления и широкий научный контекст. Формат глянца был выбран не случайно — это антитеза сложным полевым будням экспедиции. «Этот издательский проект — еще один повод напомнить, что Пермь — часть большой истории всей нашей планеты. Только представьте, всего 200 тысяч лет назад по "Пермскому краю" ходили огромные гиганты — 9-тонные слоны высотой до 4 метров. Изучать эту историю удивительно, особенно в таком формате, как чтение глянцевого журнала», — отметила Надежда Чернышёва, креативный директор БЮРО 313 (кстати, номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми»).

Пермский проект номинирован на главный приз в категории дизайна печатной книги. В шорт-листе премии «Жар-книга 2025» представлены 32 номинанта. В их числе — издания ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Музея Транспорта Москвы, проекты издательств Ad Marginem, V–A–C Press и других. Церемонию награждения и выставку работ финалистов планируют провести с 8 по 10 октября в московском Центре Зотов.

Ранее мы рассказывали о том, что галерея выпустила книгу о деревянной скульптуре: повествование в ней ведется от лица ангела.

