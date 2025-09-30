Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Создание 3D-модели трогонтериевого слона собираются закончить через год

В Пермском краеведческом музее приступили к 3D-сканированию костей трогонтериевого слона, останки которого обнаружили в Оханском районе в 2010 году. После этого будет создана детализированная 3D-модель его скелета в масштабе 1:1. Планируется, что она будет готова к сентябрю 2026 года.

Пермский краеведческий музей/ВКонтакте

В 3D-сканировании задействованы около 160 костей: ребра, позвонки, длинные кости, конечности, череп, нижняя челюсть, бивни. В результате экспедиции было собрано примерно 70% от целого скелета слона. Как сообщает портал ProPerm.ru со ссылкой на специалиста по 3D-моделированию Сергея Январева, не хватает черепа, хвоста, пары конечностей и крестца — недостающие детали будут воссоздавать цифровым методом.

Оригинальные кости трогонтериевого слона останутся в музее и будут выставлены в экспозиционных залах. А сама модель доисторического животного появится в новом музее «Пермский период» на Заводе Шпагина. Трогонтериевый слон будет «бежать», в высоту он будет достигать около 4 метров в высоту и около 8 метров в длину.

