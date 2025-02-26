В новом музее «Пермский период» представят около семи тысяч экспонатов

Разработкой концепции музея занималась команда архитекторов и дизайнеров под руководством Эрика Белоусова. Он делал проекты для ведущих музеев России, включая Третьяковскую галерею, исторический музей, Музей архитектуры им. Щусева, «Царицыно». «Для нас этот проект был необычайно важен тем, что он рассказывает на примере истории Пермского края об истории всей планеты Земля», — поделился один из авторов концепции Дмитрий Барьюдин.

Как рассказала министр культуры Алла Платонова, в основу фирменного стиля нового музея легли 9 «золотых» гвоздей пермского периода, а в цветовом решении — геологическая карта Пермского края.

Сейчас посетителям доступны более 800 экспонатов, а в новом пространстве будет возможность показать около 7 тыс. Большую их часть собрали во время палеонтологических экспедиций на территории Пермского края. На территории нового музея планируют уделить много места современности, так как пермский период значим не только для развития мировой науки — это еще и время, когда была заложена основа благосостояния Пермского края через геологические ресурсы. Поэтому в экспозицию включат модули, связанные с работой промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.