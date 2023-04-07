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В Перми соберут анатомический макет трогонтериевого слона

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Пермский краеведческий музей

В Перми соберут макет скелета трогонтериевого слона, останки которого на протяжение нескольких лет археологи откапывали под Оханском. Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, скелет будет собран в полный рост и станет в полтора раза больше известного пермского мамонта. Макет в будущем станет частью экспозиции музея «Пермский период».

Сейчас руководство музея ищет подрядчика, который выполнит реконструкцию макета из анатомических слепков и сборку скелета. Фрагменты костей трогонтериевого слона, которые нашли на раскопках, сохранят для научных целей, а также будут показывать в раскладке.

Информационный обзор редакции

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