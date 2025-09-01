Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Более 330 тысяч учеников пошли в школы в этом году

В школы Пермского края в новом учебном году пошли 337 тыс. детей. Среди них 30 тыс. первоклассников, поделился в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин. 

Катерина Кравцова

В этом году количество учебных мест в школах Перми выросло на 2,5 тыс. мест. Напомним, 1 сентября открылись новые корпуса Пермской кадетской школы №1 на Целинной и школы №146 на Уральской, а также лицея при ВШЭ.

Напомним, школьные чаты в Пермском крае в 2025 году собираются перевести в новый мессенджер MAX. Переход должен случиться к октябрю 2025 года.

