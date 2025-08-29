Школьные чаты в Пермском крае переведут в национальный мессенджер Max

На новый мессенджер переходит вся страна. И Пермский край не станет исключением. «Это связано с тем, что это, наконец, наш национальный мессенджер. Здесь не будет каких-то групп не тех государств, которые мы бы не хотели, чтобы появлялись и влияли как-то на наших детей, да и взрослых людей. Это средство для общения, оно хорошо защищено», — отметила Раиса Кассина.

Переход в национальный мессенджер Max завершится до конца октября.