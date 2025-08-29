Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Школьные чаты в Пермском крае переведут в национальный мессенджер Max

Все школьные чаты в Пермском крае собираются перевести в национальный мессенджер Max. Об этом заявила министр образования Раиса Кассина во время прямой трансляции, посвященной учебному году 2025/26.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

На новый мессенджер переходит вся страна. И Пермский край не станет исключением. «Это связано с тем, что это, наконец, наш национальный мессенджер. Здесь не будет каких-то групп не тех государств, которые мы бы не хотели, чтобы появлялись и влияли как-то на наших детей, да и взрослых людей. Это средство для общения, оно хорошо защищено», — отметила Раиса Кассина.

Переход в национальный мессенджер Max завершится до конца октября.

