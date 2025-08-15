Новый корпус лицея при ВШЭ планируют открыть 1 сентября 2025 года

Новый корпус лицея НИУ ВШЭ — Пермь на улице Техническая собираются открыть 1 сентября. В пресс-службе администрации города рассказали, что в этом году в нем будет учиться 225 детей, а в следующем около 400.
Планируется, что в новом корпусе лицея смогут учиться дети с 8 класса по результатам конкурсного отбора и вступительных испытаний. Первые три года обучение проходили только учащиеся 10-11 классов. В администрации говорят, что это позволит старшеклассникам пройти раннюю профориентацию.
С 1 сентября в девяти школах Перми откроются научные клубы «Первые в науке», где школьники смогут знакомиться с научными направлениями, освоить практические навыки проведения опытов, экспериментов и самостоятельных исследований. Клубы будут работать в гимназиях №6 и №33, лицеях №5 и №10, школах №28, №77, №93, «Точка», Техно-Школе им. В.П. Савиных.
