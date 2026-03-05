Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Проект реставрации Дачи Мешкова проходит строительную экспертизу

Подготовка к реставрации Дачи Мешкова и флигеля Дачи Синакевича выходит на завершающую стадию. Оба проекта проходят государственную строительную экспертизу.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на департамент культуры и молодежной политики, после получения положительного заключения и определения сметной стоимости реставраций будет решаться вопрос о финансировании работ в бюджетный период на 2027-2029 годы.

Напомним, флигель Дачи Синакевича ждет капитальный ремонт, его приспособят под современное использование и устроят на нем архитектурную подсветку. Территорию рядом благоустроят: появятся игровая площадка, беседки, теплица и сцена. Даче Мешкова собираются вернуть исторический облик, для этого разберут поздние крыльца и восстановят их на прежних местах. В здании усилят несущие конструкцию и восстановят бутовой фундамент.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: