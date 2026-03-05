Проект реставрации Дачи Мешкова проходит строительную экспертизу

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на департамент культуры и молодежной политики, после получения положительного заключения и определения сметной стоимости реставраций будет решаться вопрос о финансировании работ в бюджетный период на 2027-2029 годы.

Напомним, флигель Дачи Синакевича ждет капитальный ремонт, его приспособят под современное использование и устроят на нем архитектурную подсветку. Территорию рядом благоустроят: появятся игровая площадка, беседки, теплица и сцена. Даче Мешкова собираются вернуть исторический облик, для этого разберут поздние крыльца и восстановят их на прежних местах. В здании усилят несущие конструкцию и восстановят бутовой фундамент.

