Флигель у Дачи Синакевича планируют реконструировать

Здание флигеля, который расположен на территории дачи Синакевича в Перми, собираются реконструировать. Проект уже готов и прошел государственную историко-культурную экспертизу.
Состояние разных конструктивных частей флигеля оценивают как неудовлетворительное и аварийное. Здание ждет капитальный ремонт, чтобы приспособить его под современное использование.
Территорию рядом с самой дачей Синакевича намерены также благоустроить: на ней разместят игровую площадку, беседки, теплицу и сцену. Там же планируют установить модульные санузлы и котельную, а также сделать архитектурную подсветку.
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