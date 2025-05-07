Флигель у Дачи Синакевича планируют реконструировать

Состояние разных конструктивных частей флигеля оценивают как неудовлетворительное и аварийное. Здание ждет капитальный ремонт, чтобы приспособить его под современное использование.

Территорию рядом с самой дачей Синакевича намерены также благоустроить: на ней разместят игровую площадку, беседки, теплицу и сцену. Там же планируют установить модульные санузлы и котельную, а также сделать архитектурную подсветку.