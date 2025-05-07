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Реставрации

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Флигель у Дачи Синакевича планируют реконструировать

Здание флигеля, который расположен на территории дачи Синакевича в Перми, собираются реконструировать. Проект уже готов и прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Состояние разных конструктивных частей флигеля оценивают как неудовлетворительное и аварийное. Здание ждет капитальный ремонт, чтобы приспособить его под современное использование.

Территорию рядом с самой дачей Синакевича намерены также благоустроить: на ней разместят игровую площадку, беседки, теплицу и сцену. Там же планируют установить модульные санузлы и котельную, а также сделать архитектурную подсветку.

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