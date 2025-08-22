Исторический облик Дачи Мешкова собираются вернуть во время реставрации

Дача Мешкова построено приблизительно до 1917 года, ее внешний облик характерен для псевдорусского стиля, направления так называемой «Ропетовской архитектуры». Строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии, и ему требуются аварийно-восстановительные работы.

Деревянный терем собираются вернуть к первоначальному виду, поэтому реставрация включает разбор поздних крылец и восстановление их на прежних местах, внутренней лестницы и кирпичной пристройки. В здании также усилят восстановят и усилят несущие конструкции, сделают тепло- и звукоизоляцию, отремонтируют бутовой фундамент. В документации сказано, что основная задача проекта реставрации — воссоздать исторический облик Дачи Мешкова с учетом данных историко-натурных исследований.