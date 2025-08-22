Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Исторический облик Дачи Мешкова собираются вернуть во время реставрации

Проект реставрации памятника архитектуры «Дача на набережной», более известного как Дача Мешкова, прошел историко-культурную экспертизу. Деревянный терем с верандой и резными оконными наличниками находится на Кировоградской улице.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Дача Мешкова построено приблизительно до 1917 года, ее внешний облик характерен для псевдорусского стиля, направления так называемой «Ропетовской архитектуры». Строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии, и ему требуются аварийно-восстановительные работы.

Деревянный терем собираются вернуть к первоначальному виду, поэтому реставрация включает разбор поздних крылец и восстановление их на прежних местах, внутренней лестницы и кирпичной пристройки. В здании также усилят восстановят и усилят несущие конструкции, сделают тепло- и звукоизоляцию, отремонтируют бутовой фундамент. В документации сказано, что основная задача проекта реставрации — воссоздать исторический облик Дачи Мешкова с учетом данных историко-натурных исследований.

