Общественники просят организовать археологические раскопки в Архиерейском квартале и поднять фрагменты сохранившихся надгробий

Письмо собираются отправить губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Общественники считают, что реализация проекта в таком виде, в котором он представлен сейчас, означает безвозвратную утрату мест захоронений великих пермяков. На Архиерейском кладбище покоятся те, кто оказал влияние на развитие Перми, края и всей страны, среди них: губернатор В.А. Енакиев, главы города Перми, «народный доктор» Ф.Х. Граль, ученые Н.Н. Новокрещенных и А.Г. Генкель, деятель образования И.Ф. Грацинский, мать основателя Пермского университета Е.И. Мешкова, пермской ветви рода Дягилевых.

«В правительственных документах, указах Президента последних лет неизменно говорится о том, что "народ без памяти не имеет будущего". Огромное внимание уделяется сохранению исторического наследия и воспитанию молодого поколения на примерах уважения к памяти предков. Нам тревожно от того, что в то время, когда правительством декларируется развитие нашей страны на основе традиционных ценностей и патриотизма, Пермь может совершить непоправимую ошибку в воспитании потомков, демонстрируя, как разнятся слова и дела. Мы не можем допустить, чтобы молодые жители нашего города увидели, что возможно гулять, кататься на велосипеде по могилам выдающихся пермяков», — говорится в письме, которое подписывают неравнодушные горожане.