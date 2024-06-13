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Урбанистика

Работы по созданию сквера на месте старого зоопарка могут начать в 2025 году

Проектное бюро «Лад»

Стали известны подробности создания сквера с яблочным садом на месте пермского зоопарка на Монастырской. Место отдыха «Архиерейское подворье» получило разрешение краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Перед созданием сквера все здания и строения зоопарка снесут, исключение – центральный тепловой пункт. Работы по строительству «Архиерейского подворья» будут поделены на два этапа. В первую очередь будут благоустраивать западную часть: там появятся яблоневый сад, центральная площадь с арома-садом и зеленые комнаты. Вторая очередь предполагает возведение двух павильонов, смотровой площадки, зон активного отдыха, а также белого сада и зеленого балкона. На территории сквера появятся тротуары, газоны, цветники, скамейки.

Создание места отдыха с яблочным садом на месте пермского зоопарка и бывшего кладбища при Спасо-Преображенском монастыре планируют начать только через год, после переезда зверинца на новое место. Как сообщает ИА «Текст», средства в краевом бюджете на место отдыха «Архиерейское подворье» запланированы на 2025 год.

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