Работы по созданию сквера на месте старого зоопарка могут начать в 2025 году

Стали известны подробности создания сквера с яблочным садом на месте пермского зоопарка на Монастырской. Место отдыха «Архиерейское подворье» получило разрешение краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Перед созданием сквера все здания и строения зоопарка снесут, исключение – центральный тепловой пункт. Работы по строительству «Архиерейского подворья» будут поделены на два этапа. В первую очередь будут благоустраивать западную часть: там появятся яблоневый сад, центральная площадь с арома-садом и зеленые комнаты. Вторая очередь предполагает возведение двух павильонов, смотровой площадки, зон активного отдыха, а также белого сада и зеленого балкона. На территории сквера появятся тротуары, газоны, цветники, скамейки.

Создание места отдыха с яблочным садом на месте пермского зоопарка и бывшего кладбища при Спасо-Преображенском монастыре планируют начать только через год, после переезда зверинца на новое место. Как сообщает ИА «Текст», средства в краевом бюджете на место отдыха «Архиерейское подворье» запланированы на 2025 год.