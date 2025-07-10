Пермский зоопарк на Монастырской закрывается

В последний день работы локации на Монастырской для гостей подготовили показательные кормления животных и бесплатные экскурсии. Каждый желающий также сможет оставить теплые слова в книге пожеланий.

Администрации зоопарка еще предстоит завершить переезд животных и закончить создание всех условий для их адаптации. Новое пространство в микрорайоне Нагорный представляет собой природно-ландшафтный парк, разместившийся на площади 25 га. На его территории также найдется место и лекторию. Планируется, что в зоопарке будут проходить кружки и экскурсии.

Недавно мы делились радостной новостью — в семействе рысей из пермского зоопарка произошло пополнение. На свет появились трое очаровательных малышей.

Информационный обзор редакции.