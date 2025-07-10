Пермский зоопарк на Монастырской закрывается

Зоопарк на Монастырской перестанет работать уже в грядущее воскресенье. Спустя время он встретит гостей на новом месте, территория которого в 15 раз больше прежней. Пока точная дата открытия нового зоопарка в микрорайоне Нагорный неизвестна.
В последний день работы локации на Монастырской для гостей подготовили показательные кормления животных и бесплатные экскурсии. Каждый желающий также сможет оставить теплые слова в книге пожеланий.
Администрации зоопарка еще предстоит завершить переезд животных и закончить создание всех условий для их адаптации. Новое пространство в микрорайоне Нагорный представляет собой природно-ландшафтный парк, разместившийся на площади 25 га. На его территории также найдется место и лекторию. Планируется, что в зоопарке будут проходить кружки и экскурсии.
Недавно мы делились радостной новостью — в семействе рысей из пермского зоопарка произошло пополнение. На свет появились трое очаровательных малышей.
Информационный обзор редакции.
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