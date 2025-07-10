Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Пермский зоопарк на Монастырской закрывается

Зоопарк на Монастырской перестанет работать уже в грядущее воскресенье. Спустя время он встретит гостей на новом месте, территория которого в 15 раз больше прежней. Пока точная дата открытия нового зоопарка в микрорайоне Нагорный неизвестна.

Пермский зоопарк/ВКонтакте

В последний день работы локации на Монастырской для гостей подготовили показательные кормления животных и бесплатные экскурсии. Каждый желающий также сможет оставить теплые слова в книге пожеланий.

Администрации зоопарка еще предстоит завершить переезд животных и закончить создание всех условий для их адаптации. Новое пространство в микрорайоне Нагорный представляет собой природно-ландшафтный парк, разместившийся на площади 25 га. На его территории также найдется место и лекторию. Планируется, что в зоопарке будут проходить кружки и экскурсии.

Недавно мы делились радостной новостью — в семействе рысей из пермского зоопарка произошло пополнение. На свет появились трое очаровательных малышей.

Информационный обзор редакции.

 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: