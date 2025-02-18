Пермские экологи борются за сохранение старовозрастных деревьев Архиерейского Сада

В списке: 18 лип, 3 яблони и 1 береза, которые были зафиксированы на дендроплане 1959 года. Некоторые из этих деревьев могут быть посажены еще со времен основания Архиерейского Сада в 1864 году.

Экологи настаивают на бережном подходе к реконструкции: сохранении старых деревьев, ограждении корневой зоны от строительной техники и использовании проницаемых покрытий. Этот подход уже доказал свою эффективность — ранее подобные кампании помогли сохранить зеленые насаждения на Комсомольском проспекте и набережной у Речного вокзала.

В 2024 году в Перми создана специальная комиссия по защите особо ценных деревьев, в состав которой вошли ученые, чиновники и представители экологических организаций. Комиссия будет рассматривать предложения о включении уникальных зеленых объектов в городской реестр.

После переезда зоопарка в Индустриальный район на этой территории планируется создать общественное пространство «Архиерейское подворье». Там появятся яблоневый сад, павильоны, смотровая площадка, зоны активного отдыха и центральная площадь с арома-садом. Строительство запланировано в 2025 году.