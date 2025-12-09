Выдано разрешение на строительство первых домов по проекту реновации в микрорайоне ДКЖ

Основная идея визуального облика первой очереди — ансамбля «Ультима-Сити» — строится вокруг темы железной дороги. У зданий будут плавные скругленные формы фасадов, ритмичная структура, напоминающая рельсы, и серая палитра.

В пресс-службе минимущества Пермского края рассказали, что в рамках комплексного развития территории ДКЖ застройщик «Кортрос» намерен построить здания общей площадью более 350 тыс. м2, на территории комплекса будут «умная школа» на 1400 учеников и «умный детский сад» на 200 воспитанников. Также в проекте предусмотрено благоустройство общественных пространств: появятся «Сад открытий», сквер Кормщикова и «Рельсовый сквер» и обновление улично-дорожной сети.

Кстати! Недавно в Перми было выдано первое разрешение на строительство в рамках реновации в Камской долине.

