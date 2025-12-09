Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Выдано разрешение на строительство первых домов по проекту реновации в микрорайоне ДКЖ

Минимущества Пермского края выдало разрешение на строительство первых двух жилых домов по проекту реновации в микрорайоне ДКЖ. Она коснется территории, ограниченной улицами Учительская, Боровая, В. Каменского, а также Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской, Энгельса и Боровой.

Пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
Пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
Пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Основная идея визуального облика первой очереди — ансамбля «Ультима-Сити» — строится вокруг темы железной дороги. У зданий будут плавные скругленные формы фасадов, ритмичная структура, напоминающая рельсы, и серая палитра.

В пресс-службе минимущества Пермского края рассказали, что в рамках комплексного развития территории ДКЖ застройщик «Кортрос» намерен построить здания общей площадью более 350 тыс. м2, на территории комплекса будут «умная школа» на 1400 учеников и «умный детский сад» на 200 воспитанников. Также в проекте предусмотрено благоустройство общественных пространств: появятся «Сад открытий», сквер Кормщикова и «Рельсовый сквер» и обновление улично-дорожной сети.

Кстати! Недавно в Перми было выдано первое разрешение на строительство в рамках реновации в Камской долине.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: