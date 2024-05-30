В районе ДКЖ построят жилой квартал со школой, садом и электрозарядными станциями

В районе ДКЖ появится квартал с объектами социальной, жилой и коммерческой недвижимости. Власти Пермского края подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по проекту комплексного развития территории с застройщиком «Кортрос» и IT-компанией «Юникорн».

Территория реновации занимает 25,3 га, она ограничена улицами Учительская, Боровая, В. Каменского, а также Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской, Энгельса и Боровой. В границах территории возведут более 200 тыс. м2 жилой недвижимости, а также новое здание для Роспотребнадзора, «умную школу» на 1400 мест и «умный детский сад» на 200 воспитанников.

Все объекты строящегося квартала в Перми будут частью единой цифровой системы, рассказали в пресс-службе Ujin (входит в компанию «Юникорн»). Здания будут «умными»: например, можно регулярно мониторить работу инженерных систем. Территорию квартала также должны благоустроить. Появятся электрозарядные станции для автомобилей и система умного паркинга.

«На территории ДКЖ расселили более 100 аварийных домов, сейчас микрорайон активно развивается, здесь уже строятся новые жилые комплексы, в этом году откроет свои двери краевая музыкальная школа, возводится третий этап новой автомагистрали по ул. Строителей с новым путепроводом над улицей Локомотивной. Важно, что микрорайон не просто наполнится новой инфраструктурой, но и будет соответствовать времени в плане его "цифровой настройки"», – рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

О том, когда в районе ДКЖ появится современный жилой квартал, не уточнили. В апреле проходил аукцион на право комплексного развития микрорайона ДКЖ. Его выиграла компания «Кортрос», предложив в 3,3 раза больше начальной стоимости – 767 млн рублей.