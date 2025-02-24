Концепция реновации Камской долины будет посвящена четырем стихиям

В новом микрорайоне намерены возвести кварталы средней этажности, а также акцентные высотные доминанты и урбан-виллы. Застройщик планирует построить 330 тыс. м2 жилья, а также парковочные места, ландшафтный парк, рекреационные зоны, парк аттракционов, общественную площадь, детские сады на 350 мест. По данным «Коммерсанта», в основу мастер-плана района легло понятие «здоровый город»: он объединит спортивные зоны, а также площадки для спокойного досуга. В итоге градсовет утвердил вариант под названием «Пятый элемент», на территории микрорайона будет четыре зоны по четырем стихиям.

Кроме жилья в Камской долине планируют возвести аквапарк. Как сообщает «Коммерсант», его предлагают разместить на той стороне улицы Маршала Жукова (в районе пересечения со Спешилова). Проект по аквпарку будут рассматривать отдельно.

Недавно мы рассказывали о том, что рядом с «Арсеналом» планируют построить новый жилой дом.

Информационный обзор редакции.