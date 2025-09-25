Возле старинного здания бакинститута собираются построить дом бизнес-класса

Планируется, что дом будет семиэтажным, жилая площадь составит 4,6 тыс. м2, еще 936 м2 отдадут под нежилые помещения. По проекту в новостройке будет 55 квартир, а паркинг рассчитан на 35 машино-мест.

Ранее появилась информация, что старинное здание бакинститута на улице Куйбышева ждет реконструкция. Его собственник — та же компания, которая собирается строить жилой дом, планировала превратить его в офисный центр.

Кстати, на месте бывшего хлебозавода собираются построить не меньше 30 тысяч «квадратов» жилья.

