На месте бывшего хлебозавода собираются построить не меньше 30 тысяч «квадратов» жилья

В течение двух лет компания «Пермглавнсаб», которой принадлежит территория, должна будет подготовить проект планировки территории по улице Окулова. Эта информация следует из приказа, опубликованного на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края.

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на гендиректора компании Владимира Занина, сейчас проходит стадия согласования с железной дорогой и Роспотребнадзором по уменьшению санитарного разрыва. После того как этот вопрос будет решен, в компании приступят к активному проектированию жилого комплекса на месте хлебозавода №1.

