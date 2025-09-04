На месте бывшего хлебозавода собираются построить не меньше 30 тысяч «квадратов» жилья

Территорию бывшего хлебозавода №1 на улице Окулова собираются застроить. На ней планируют возвести объект капитального строительства площадью не меньше 30 тыс. м2.
В течение двух лет компания «Пермглавнсаб», которой принадлежит территория, должна будет подготовить проект планировки территории по улице Окулова. Эта информация следует из приказа, опубликованного на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края.
Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на гендиректора компании Владимира Занина, сейчас проходит стадия согласования с железной дорогой и Роспотребнадзором по уменьшению санитарного разрыва. После того как этот вопрос будет решен, в компании приступят к активному проектированию жилого комплекса на месте хлебозавода №1.
