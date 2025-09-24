Состояние здания бакинститута на улице Куйбышева признали неудовлетворительным

Бактериологический институт Пермского губернского земства был построен в XIX веке по проекту архитектора Е.А. Волошинова. Здание состоит из двух двухэтажных корпусов, один из них снесли в 2023 году.

В конце мая 2025 года собственнику здания предписали отреставрировать его до конца 2027 года. Ранее была информация, что его также намерены приспособить под современное использование, а после превратить в офисный центр.