Состояние здания бакинститута на улице Куйбышева признали неудовлетворительным

Старинное здание бакинститута на улице Куйбышева отнесли к объектам культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий приказ появился на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона.
Бактериологический институт Пермского губернского земства был построен в XIX веке по проекту архитектора Е.А. Волошинова. Здание состоит из двух двухэтажных корпусов, один из них снесли в 2023 году.
В конце мая 2025 года собственнику здания предписали отреставрировать его до конца 2027 года. Ранее была информация, что его также намерены приспособить под современное использование, а после превратить в офисный центр.
