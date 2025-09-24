Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

Состояние здания бакинститута на улице Куйбышева признали неудовлетворительным

Старинное здание бакинститута на улице Куйбышева отнесли к объектам культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий приказ появился на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Бактериологический институт Пермского губернского земства был построен в XIX веке по проекту архитектора Е.А. Волошинова. Здание состоит из двух двухэтажных корпусов, один из них снесли в 2023 году.

В конце мая 2025 года собственнику здания предписали отреставрировать его до конца 2027 года. Ранее была информация, что его также намерены приспособить под современное использование, а после превратить в офисный центр.

