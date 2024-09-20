Перекормленный кот Крошик попал в официальный стикерпарк минэка РФ

Кот Крошик из Перми «засветился» не только в СМИ. Он появился в стикерпаке в телеграм-канале министерства экономического развития РФ.

Напомним, за историей похудения Крошика, которого раскормили до 17 кг, следит практически вся страна. Из-за слишком большого веса кот не мог даже ходить. Сейчас он постепенно худеет: помогают диета, кинезиотерапия и занятия на водной беговой дорожке.

Для стикера взяли фото, где кот застрял в обувнице. Это случилось в первые дни, когда Крошик пытался сбежать, рассказали в приюте «Матроскин», чьим подопечным он является. Фото с застрявшим Крошиком снабдили подписью «Просчитался, но где?».

Кстати, в стикерпаке есть еще бывший губернатор Пермского края и уроженец Перми Максим Решетников — сейчас он занимает пост главы федерального минэка.