Для перекормленного кота Крошика нашли царский лоток

Ветеринары, которые занимаются реабилитацией перекормленного кота Крошика, столкнулись с необычной проблемой: стандартный кошачий лоток оказался слишком маленьким. Специалистам пришлось искать буквально царский лоток.
«Нашли лоток для Крошика, чтобы попа влезла и заходить было не сложно», — пишет врач Екатерина Бедакова в своем Telegram-канале «Мысли реабилитолога». Новый лоток Крошика занимает значительную часть клетки.
Напомним, за историей похудения Крошика, которого раскормили до 17 кг, следит практически вся страна. Из-за слишком большого веса кот не мог даже ходить. Сейчас он постепенно худеет: помогают диета, кинезиотерапия и занятия на водной беговой дорожке.
А недавно кот Крошик появился в стикерпаке в телеграм-канале министерства экономического развития РФ.
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