Для перекормленного кота Крошика нашли царский лоток

Напомним, за историей похудения Крошика, которого раскормили до 17 кг, следит практически вся страна. Из-за слишком большого веса кот не мог даже ходить. Сейчас он постепенно худеет: помогают диета, кинезиотерапия и занятия на водной беговой дорожке.

А недавно кот Крошик появился в стикерпаке в телеграм-канале министерства экономического развития РФ.