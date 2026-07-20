Количество летних веранд в пермских ресторанах снизилось на 9 процентов

Снижение численности может быть связано со сложной ситуацией на рынке. Вторая причина может касаться погодных условий. Как передавало ИА «Текст», некоторые гастрономические локации Перми решили досрочно закрыть летние веранды из-за длительных дождей.

Напомним, в прошлом году Пермь попала в число лидеров по приросту заведений с летними верандами. Тогда их стало на 59 процентов больше по сравнению с 2024 годом. Летние пространства имелись у 196 заведений, что составляло 13 процентов от общего числа городских гастропроектов.

Ранее мы сообщали, что Пермь попала в десятку городов по количеству кофеен.

Информационный обзор редакции.