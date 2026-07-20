Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Тенденции
  • News
Тенденции

Поделиться:

Количество летних веранд в пермских ресторанах снизилось на 9 процентов

Эксперты по всей России отмечают снижение летних пространств при ресторанах. В Перми их число сократилось на 9 процентов, составив 178 веранд по городу, такими данными делится сервис «2ГИС».

«Тру Спич»

Снижение численности может быть связано со сложной ситуацией на рынке. Вторая причина может касаться погодных условий. Как передавало ИА «Текст», некоторые гастрономические локации Перми решили досрочно закрыть летние веранды из-за длительных дождей.

Напомним, в прошлом году Пермь попала в число лидеров по приросту заведений с летними верандами. Тогда их стало на 59 процентов больше по сравнению с 2024 годом. Летние пространства имелись у 196 заведений, что составляло 13 процентов от общего числа городских гастропроектов.

Ранее мы сообщали, что Пермь попала в десятку городов по количеству кофеен.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: