Количество кафе и ресторанов с летними верандами стремительно выросло в Перми

Количество точек общепита с летними верандами в российских городах-миллионниках увеличилось на 41%. Пермь оказалась лидером по приросту таких мест по сравнению с прошлым сезоном.
Заведений с летними верандами в Перми стало больше на 59% за год. Опережает город по этому показателю только Казань (+79%), а Москва находится на третьем месте (+48%).
Но в столице доля кафе и ресторанов с верандами самая высокая — они имеются почти в каждом пятом заведении (19%). В Перми в 13% заведений общепита (в 196 в количественном значении) есть летняя терраса.
В этой подборке мы делились фотографиями интересных веранд в кафе и ресторанах Перми.
Информационный обзор редакции.
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