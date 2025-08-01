Количество кафе и ресторанов с летними верандами стремительно выросло в Перми

Заведений с летними верандами в Перми стало больше на 59% за год. Опережает город по этому показателю только Казань (+79%), а Москва находится на третьем месте (+48%).

Но в столице доля кафе и ресторанов с верандами самая высокая — они имеются почти в каждом пятом заведении (19%). В Перми в 13% заведений общепита (в 196 в количественном значении) есть летняя терраса.

В этой подборке мы делились фотографиями интересных веранд в кафе и ресторанах Перми.

Информационный обзор редакции.