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Пермь попала в десятку городов по количеству кофеен

Пермь оказалась на седьмом месте среди миллионников по количеству кофеен. По состоянию на июнь 2026 года, в городе работает 373 точки: результатами исследования поделился сервис «Контур.Фокус».

Кофейня Arca

В лидерах рейтинга Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. На долю столицы приходится чуть 20,14% от всех кофеен страны — их больше 4,1 тыс. В Санкт-Петербурге 2,1 тыс. таких заведений, а в Краснодаре — 627.

Меньше всего кофеен среди городов-миллионников в Волгограде — 156. В целом в России по данным на июнь 2026 года насчитали 20,7 тыс. таких заведений.

Кстати, в этих подборках (первая и вторая) мы рассказывали о пермских кофейнях с интересной концепцией.

Информационный обзор редакции.

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