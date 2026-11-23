Ресторан «PRO.Хинкали by Novikov» в Перми готовятся открыть в конце 2026 — начале 2027 года. Об этом Евгений Сыропятов рассказал в интервью Степану Носову (основатель RedBBQ ведет шоу «Шеф без колпака»). Над этим проектом команда работает около 2,5 лет. В 2024 году стало известно, что новое заведение столичной сети Novikov Group разместится в здании Holiday Inn Perm.

Отметим, что в Перми работают и другие проекты Novikov Group. Среди них #FARШ в «Планете» и открывшаяся в июне «Сыроварня». Ранее в городе был рыбный ресторан «Магадан», который стремительно закрылся летом 2026-го.

Информационный обзор редакции.