Рыбный ресторан «Магадан» закрылся

В Перми закрылся ресторан «Магадан». Последним рабочим днем заведения холдинга Novikov Group Аркадия Новикова стало воскресенье, 7 июня, сообщает автор телеграм-канала in vino papulos Алексей Папулов.
«Магадан» проработал в Перми чуть больше года: он открылся в марте 2025-го. Дизайн-проектом заведения занималось бюро Лилии Бергановой, которая уже сотрудничала с проектами Аркадия Новикова. По данным гастроблогера, на месте «Магадана» собираются открыть новый столичный проект.
Отметим, что на днях, 15 июня, еще одно заведение холдинга Аркадия Новикова, ресторан «Сыроварня», готовится к запуску в районе парка Горького.
Информационный обзор редакции.
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