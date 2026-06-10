Рыбный ресторан «Магадан» закрылся

«Магадан» проработал в Перми чуть больше года: он открылся в марте 2025-го. Дизайн-проектом заведения занималось бюро Лилии Бергановой, которая уже сотрудничала с проектами Аркадия Новикова. По данным гастроблогера, на месте «Магадана» собираются открыть новый столичный проект.

Отметим, что на днях, 15 июня, еще одно заведение холдинга Аркадия Новикова, ресторан «Сыроварня», готовится к запуску в районе парка Горького.

Информационный обзор редакции.