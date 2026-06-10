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Рыбный ресторан «Магадан» закрылся

В Перми закрылся ресторан «Магадан». Последним рабочим днем заведения холдинга Novikov Group Аркадия Новикова стало воскресенье, 7 июня, сообщает автор телеграм-канала in vino papulos Алексей Папулов.

Ресторан «Магадан»

«Магадан» проработал в Перми чуть больше года: он открылся в марте 2025-го. Дизайн-проектом заведения занималось бюро Лилии Бергановой, которая уже сотрудничала с проектами Аркадия Новикова. По данным гастроблогера, на месте «Магадана» собираются открыть новый столичный проект.

Отметим, что на днях, 15 июня, еще одно заведение холдинга Аркадия Новикова, ресторан «Сыроварня», готовится к запуску в районе парка Горького.

Информационный обзор редакции.

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