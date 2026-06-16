Названа дата официального открытия ресторана «Сыроварная» в Перми

Официальное открытие «Сыроварни» в Перми запланировано на 18 июня. В новом ресторане есть открытая кухня и лавка с многочисленными сырами собственного производства. В меню представлено изобилие блюд с бурратой, страчателлой, моцареллой, брынзой, пармезаном, а также локальная пермская кухня.

Недавно мы рассказывали о том, что 19 июня в Перми готовятся открыть новый бар «Лютики»: он займет место бистро Cult на Сибирской.

Информационный обзор редакции.