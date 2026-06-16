Названа дата официального открытия ресторана «Сыроварная» в Перми

Напротив парка Горького открывается «Сыроварная». Новое заведение сети ресторатора Аркадия Новикова 15 июня приняло первых гостей в лице блогеров и представителей СМИ на закрытом ужине.
Официальное открытие «Сыроварни» в Перми запланировано на 18 июня. В новом ресторане есть открытая кухня и лавка с многочисленными сырами собственного производства. В меню представлено изобилие блюд с бурратой, страчателлой, моцареллой, брынзой, пармезаном, а также локальная пермская кухня.
Недавно мы рассказывали о том, что 19 июня в Перми готовятся открыть новый бар «Лютики»: он займет место бистро Cult на Сибирской.
Информационный обзор редакции.
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