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Открытия

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Названа дата официального открытия ресторана «Сыроварная» в Перми

Напротив парка Горького открывается «Сыроварная». Новое заведение сети ресторатора Аркадия Новикова 15 июня приняло первых гостей в лице блогеров и представителей СМИ на закрытом ужине.

Екатерина Фотина
Екатерина Фотина
Екатерина Фотина
Екатерина Фотина
Екатерина Фотина

Официальное открытие «Сыроварни» в Перми запланировано на 18 июня. В новом ресторане есть открытая кухня и лавка с многочисленными сырами собственного производства. В меню представлено изобилие блюд с бурратой, страчателлой, моцареллой, брынзой, пармезаном, а также локальная пермская кухня.

Недавно мы рассказывали о том, что 19 июня в Перми готовятся открыть новый бар «Лютики»: он займет место бистро Cult на Сибирской.

Информационный обзор редакции.

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