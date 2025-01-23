Ресторан холдинга Аркадия Новикова планируют открыть весной

Планируется, что новый ресторан холдинга Аркадия Новикова в Перми будет работать по франшизе. Как сообщает Business Class, пока в помещении идут отделочные работы. Параллельно к открытию готовится еще одно заведение холдинга известного московского ресторатора. Это рыбный ресторан «Магадан», который разместится в ЖК «Астра».

Кстати! В ТЦ «Колизей Атриум» готовят к открытию корейское кафе Chicko. Его двери должны открыться для посетителей в 2025 году.

Информационный обзор редакции.