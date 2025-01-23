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Ресторан холдинга Аркадия Новикова планируют открыть весной

Грузинский ресторан «PRO.Хинкали by Novikov» в Перми планируют открыть в марте 2025 года. Он разместится на первом этаже гостиницы Holiday Inn Perm.

PRO.Хинкали by Novikov

Планируется, что новый ресторан холдинга Аркадия Новикова в Перми будет работать по франшизе. Как сообщает Business Class, пока в помещении идут отделочные работы. Параллельно к открытию готовится еще одно заведение холдинга известного московского ресторатора. Это рыбный ресторан «Магадан», который разместится в ЖК «Астра».

Кстати! В ТЦ «Колизей Атриум» готовят к открытию корейское кафе Chicko. Его двери должны открыться для посетителей в 2025 году.

Информационный обзор редакции.

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