В Пермь может зайти белорусская сеть кофеен «Варочная»

В Беларуси кофейня известна под брендом Varka. Всего сеть насчитывает 95 точек с посадкой и более 380 локаций с самообслуживанием в родной стране и России.

Хитом проекта стал картофельный раф, в меню есть авторский кофе, классика в виде привычных вкусов и еда: блинчики, круассаны, сэндвичи, слойки и творожные колечки.

Ранее мы сообщали, что в Перми откроется четвертая кондитерская «Ванлав».

Информационный обзор редакции.