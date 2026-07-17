В Пермь может зайти белорусская сеть кофеен «Варочная»

Сеть кофеен «Варочная» из Беларуси планирует расширить свою российскую географию. Этим летом проект откроет свои двери в Екатеринбурге, а в Перми пока ищет помещение, сообщает телеграм-канал in vino papulos гастроблогера Алексея Папулова.
В Беларуси кофейня известна под брендом Varka. Всего сеть насчитывает 95 точек с посадкой и более 380 локаций с самообслуживанием в родной стране и России.
Хитом проекта стал картофельный раф, в меню есть авторский кофе, классика в виде привычных вкусов и еда: блинчики, круассаны, сэндвичи, слойки и творожные колечки.
Ранее мы сообщали, что в Перми откроется четвертая кондитерская «Ванлав».
Информационный обзор редакции.
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