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Открытия

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В Перми откроется четвертая кондитерская «Ванлав»

Круглосуточная кондитерская федеральной сети расширяет зону влияния в Перми. В этом месяце откроет свои двери четвертая точка рядом с ЦУМом — на Ленина, 49, сообщает информационное агентство «Текст».

Пресс-служба сети «Ванлав»

По данным наших коллег, сейчас в новую локацию активно набирают персонал. Напомним, сеть кондитерских от блогера Бек Кондитер зашла в Пермь летом 2025 года. За год были открыты три фиолетовые кофейни: на Сибирской, 25 Октября и Белинского. В них круглосуточно продают торты, трайфлы, эклеры, малину в шоколаде, сладкие пироги и другие десерты.

Недавно мы сообщали о еще одном открытии — ресторанная группа «Боттега Рест» запускает новое заведение.

Информационный обзор редакции. 12+

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