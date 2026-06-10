Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Открытия
  • News
Открытия

Поделиться:

В панорамном здании на набережной готовятся открыть Monkey Grinder: показываем, как там внутри

В круглом панорамном здании на набережной Камы, недалеко у Коммунального моста, открывается Monkey Grinder. Заведение уже начало принимать гостей в техническом режиме.

Monkey Grinder
Monkey Grinder
Monkey Grinder
Monkey Grinder
Monkey Grinder
Monkey Grinder

Официальное открытие кофейной точки Monkey Grinder на набережной запланировано на 13 июня. В новом заведении появятся терминалы для самостоятельного заказа, а на террасе с видом на Каму — шезлонги. 

Круглое здание долгое время пустовало: ранее его занимало кафе «Панорама», но летом 2025 года срок аренды прошел, и его не стали продлять. 

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми появится однодневный бар «Квартира Дягилева»: его откроют во время Дягилевского фестиваля.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: