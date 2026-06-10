В панорамном здании на набережной готовятся открыть Monkey Grinder: показываем, как там внутри

В круглом панорамном здании на набережной Камы, недалеко у Коммунального моста, открывается Monkey Grinder. Заведение уже начало принимать гостей в техническом режиме.
Официальное открытие кофейной точки Monkey Grinder на набережной запланировано на 13 июня. В новом заведении появятся терминалы для самостоятельного заказа, а на террасе с видом на Каму — шезлонги.
Круглое здание долгое время пустовало: ранее его занимало кафе «Панорама», но летом 2025 года срок аренды прошел, и его не стали продлять.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми появится однодневный бар «Квартира Дягилева»: его откроют во время Дягилевского фестиваля.
Информационный обзор редакции.
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