Новости

Для панорамного кафе на городской набережной ищут нового арендатора

Кафе «Панорама», которое находится на городской набережной в районе Камского моста, закрылось. И теперь для помещения ищут нового арендатора.

Как сообщает v-kurse.ru, срок аренды с прежним владельцем закончился еще в июне 2025 года, но продлять его не стали. Сейчас идет прием заявок на электронный аукцион. И имя нового арендатора кафе на набережной должно стать известно в сентябре.

Ранее мы рассказывали о том, что в одном из «холмов» на эспланаде собираются открыть кофейню Monkey Grinder. Торги на пятилетнюю аренду здания, которое находится ближе к улице Ленина, выиграл бизнесмен Александр Миллер, развивающий сеть пермских заведений.

Информационный обзор редакции.

