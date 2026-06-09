Однодневный бар «Квартира Дягилева» собираются открыть во время Дягилевского фестиваля

Создатели поп-ап бара собираются возродить традицию легендарных закрытых вечеров, которые устраивал великий импресарио. «На одну ночь, квартира Дягилева вновь откроет свои двери и превратится поп-ап бар, доступный лишь посвященным. Авторские коктейли, медитативная музыка, закат с видом на Каму, роскошь и атмосфера русского авангарда», — так рассказывают о «Квартире Дягилева» в Rob Roy и Radisson Perm.

Планируется, что «Квартира Дягилева» будет работать один день — 18 июня, она разместится в президентском люксе отеля.

Недавно мы рассказывали, что в честь Дягилевского фестиваля на Советской открылся поп-ап бар «Гараж дю фанк».

Информационный обзор редакции.