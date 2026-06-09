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Однодневный бар «Квартира Дягилева» собираются открыть во время Дягилевского фестиваля

Еще один поп-ап бар собираются открыть в Перми в честь Дягилевского фестиваля. Это будет коллаборация бара Rob Roy и отеля Radisson Perm: проект назвали «Квартира Дягилева».

Кулинарная мафия/Telegram

Создатели поп-ап бара собираются возродить традицию легендарных закрытых вечеров, которые устраивал великий импресарио. «На одну ночь, квартира Дягилева вновь откроет свои двери и превратится поп-ап бар, доступный лишь посвященным. Авторские коктейли, медитативная музыка, закат с видом на Каму, роскошь и атмосфера русского авангарда», — так рассказывают о «Квартире Дягилева» в Rob Roy и Radisson Perm.

Планируется, что «Квартира Дягилева» будет работать один день — 18 июня, она разместится в президентском люксе отеля.

Недавно мы рассказывали, что в честь Дягилевского фестиваля на Советской открылся поп-ап бар «Гараж дю фанк».

Информационный обзор редакции.

Теги:
Дягилевский фестиваль

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