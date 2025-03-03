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Известно, когда планируют открыть ресторан «Магадан»

Рыбный ресторан «Магадан» столичного холдинга Novikov Group Аркадия Новикова готовится к скорому запуску.

in vino papulos/Telegram

По данным телеграм-канала In vino papulos, предварительная дата открытия 8-9 марта. Судя по снимкам, ремонт в новом заведении закончен. Ранее мы показывали дизайн-проект, автором которого было бюро Лилии Бергановой.

Напомним, новый рыбный ресторан Перми планируют открыть на улице Петропавловская, там, где ранее были RedBBQ и «Сковородка». Соседом по площадке у «Магадана» станет кофейня Stars Coffee от Антона Пинского и Тимати.

Недавно мы рассказывали, что в марте к открытию готовятся еще несколько интересных гастропроектов: кафе «Мигранты» от создателя пекарни «Брэдбери» и второй «Фаршенебельный», бывший «Чеburek».

Информационный обзор редакции.

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