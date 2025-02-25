Названы ориентировочные сроки открытия кафе «Фаршенебельный»

Планируется, что новое заведение будет работать в формате «кафе и пельменная лавка». Как сообщает гастро-блогер in vino papulos, первое время меню будет таким же, как и на Уральской. «После открытия месяц проработаем в техническом режиме, отладим все процессы и затем примем решение по новым позициям в меню. В первую очередь, упор сделаем на расширение ассортимента пельменей», – цитирует блогер слова основателя заведения Игоря Кротова.

Также в «Фаршенебельном» намерены расширить барную карту, добавив в нее чайные позиции от бренда «Нитка», необычные лимонады и другие крафтовые напитки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми весной планируют открыть кафе израильской кухни.

Информационный обзор редакции.