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Названы ориентировочные сроки открытия кафе «Фаршенебельный»

Второе кафе «Фаршенебельный» в Перми планируют открыть в конце марта. Заведение более известно как «Чеburek», который сменил айдентику и название.

in vino papulos/Telegram
in vino papulos/Telegram

Планируется, что новое заведение будет работать в формате «кафе и пельменная лавка». Как сообщает гастро-блогер in vino papulos, первое время меню будет таким же, как и на Уральской. «После открытия месяц проработаем в техническом режиме, отладим все процессы и затем примем решение по новым позициям в меню. В первую очередь, упор сделаем на расширение ассортимента пельменей», – цитирует блогер слова основателя заведения Игоря Кротова. 

Также в «Фаршенебельном» намерены расширить барную карту, добавив в нее чайные позиции от бренда «Нитка», необычные лимонады и другие крафтовые напитки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми весной планируют открыть кафе израильской кухни.

Информационный обзор редакции.

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